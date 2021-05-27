لبنان | “القضاء الأعلى”: لعدم الالتفات إلى الحملات التي تستهدف القضاء والقضاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 5:56 مساءً

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس الواقع فيه 27/5/2021، جلسةً ختم فيها جدول أعماله، وتوجّه إلى القضاة، طالباً منهم المثابرة في القيام بعملهم رغم الظروف المالية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها القضاة كما سائر فئات المجتمع، وعدم الالتفات إلى الحملات التي تستهدف القضاء والقضاة، متمنّياً أن تكون الأيام المقبلة على مستوى آمالهم وآمال اللبنانيين في ترسيخ دولة القانون.