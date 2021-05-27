لبنان | بالصور.. دهم منزل في التبانة وهذا ما ضُبط فيه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أنه: “بتاريخ 27 / 5 / 2021، دهمت قوة من الجيش منزل (ن.ع) في منطقة التبانة وأوقفته إلى جانب كل (ب.ع) و(ي.ض) و(م.م) والسوري (م.د)، وذلك على خلفية الاشتباه بقيام أحدهم برمي رمانة يدوية في شارع سوريا ــ منطقة التبانة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية من الذخائر والرمانات اليدوية وأجهزة وأعتدة عسكرية. وبنتيجة التحقيقات اعترف (ب.ع) برمي الرمانة اليدوية كما تبيّن أنّ مذكرتي توقيف صادرتين بحقه وبحق (ن.ا) لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة”.

وتابعت: “سُلم الموقوفون مع المضبوطات، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.