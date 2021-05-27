لبنان | صفير بعد وصوله بيروت.. كان لا بد من أن يحدث ما حدث لأصحو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

إعتبر المُلحن اللبناني سمير صفير أنّ “اللعبة السياسية معروفة والانقسام العمودي غلط كبير وما تعرضت له ردّني الـ15 سنة وبرهن أني كنت مخطئًا، لماذا أدخل في هذه الزواريب؟”.

وقال صفير في أولى تصريحاته من مطار بيروت: ” لا بد من ان نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لأننا سنخسر بلدنا وسنصبح مشردين”.

وأعلن أن، “من أنقذني فخامة رئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم والقوى الأمنية قائد الجيش جوزاف عون واللواء طوني صليبا”.

وأشار إلى أنّ “تم التحقيق معي من قبل 4 محققين والحديث كان سياسيا وسئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة”.

وأضاف: “أعترفت أنني كنت عنيفًا وكان لا بد من ان يحدث ما حدث لأصحو”.

وختم: “أتشكر السعودية لأنها ردتني إلى وعيي وانا كنت “هجوميا” بأساليبي بالتعبير، وخلال الحبس الانفرادي اكتشفت كم كان أسلوبي سيئاً واعتذر من الفنانين واتمنى ان يسامحوني وأسأت لإليسا وهيفاء وهبي ونزار فرنسيس، والرئيس عون لن يتركني وهو أبي الروحي ومريم البسام أبكتني واتوجه لها بالشكر”.