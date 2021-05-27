لبنان | بالفيديو: انفجار في مرفأ صيدا الجديد.. هذا سببه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 11:52 صباحًا

سمع قبل ظهر اليوم دوي انفجار في مرفأ صيدا الجديد تبين لاحقاً بحسب ما قالته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة قيام الجيش اللبناني بتفجير قذيفة قديمة من عيار 120 ملم كان عثر عليها ضمن الكميات الكبيرة من الخردة التي وصلت إلى المرفأ.

اشارة الى انه كان عثر امس على قذيفة اخرى قديمة العهد ضمن شحنة خردة حديد كان يتم افراغها على رصيف المرفأ وتم نقلها من المكان من قبل الجيش اللبناني .