لبنان | إقفال قسم كورونا في مستشفى “تل شيحا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 10:30 صباحًا

أعلنت ادارة مستشفى تل شيحا اقفال قسم كورونا، متمنية الصحة للجميع.

الإعلان اتى خلال لقاء جمع المطران عصام يوحنا درويش ومدير عام المستشفى غابي بريدي والمديرة الإدارية سنا نصرالله مع الأطباء والممرضات والعاملين في قسم الكورونا، حيث كانت كلمة للمطران درويش شكر فيها الأطباء مالك الخطيب، شادي بشارة وعلي اسماعيل ورئيسة ممرضات القسم لارا رياشي وكل العاملين على تفانيهم في خدمة مرضى الكورونا وقبولهم ان يكونوا خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان.

وشدد على انه “مع انخفاض عدد المصابين بكورونا لا يجب الإستهتار بل على العكس يجب الإستمرار بالوقاية الكاملة لكي لا نعود الى مرحلة نشهد فيها ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات”.

كما اعلن المطران درويش ان “قسم الكورونا في مستشفى تل شيحا، وبالرغم من اقفاله، سيبقى جاهزاً لأي طارئ قد يستجد في موضوع الكورونا.