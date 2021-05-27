لبنان | استقرار نسبي بدرجات الحرارة… إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

يسيطر طقس ربيعي اعتيادي ومستقر على لبنان حاليا ويستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتنخفض قليلا يومي السبت والاحد.

تفاصيل طقس اليوم الخميس على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٤ درجة.

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

السبت: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا ٤٥كم/س.