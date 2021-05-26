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لبنان | حراك المتقاعدين العسكريين يطالب بأن تشمله البطاقة التمويلية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

حراك المتقاعدين العسكريين

أعلن حراك المتقاعدين العسكريين، وبناء لاجتماع تنسيقي طارئ لهم، “التضامن مع التحركات وبخاصة تحرك الاتحاد العمالي العام، وكل القوى العاملة والمتعاقدين والمتقاعدين، من اجل الاسراع في تشكيل حكومة فورا، كون البلاد تتعرض لانهيارات اقتصادية يومية، وهي الاخطر على لبنان منذ وجوده”.

وطلب الحراك “أن تشمل البطاقة التمويلية كل المتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما والموظفين، لانهم اصبحوا تحت معدل خط الفقر والعوز”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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