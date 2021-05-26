لبنان | مخباط: انخفاض الاصابات والوفيات بـ”كورونا” ملموس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 07:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

أكد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفسور جاك مخباط لـ”النهار” أن “التحسن في الأرقام وانخفاض الاصابات وعدد الوفيات ملموس وحقيقي، وعلى الرغم من انخفاض الفحوصات وتزايد الطبابة في المنزل إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة انخفاض الحالات التي تحتاج إلى العناية الفائقة وعدد الوفيات مقارنة بالأشهر الماضية.

وقال مخباط: “من المهم أن نعرف الأسباب التي ساعدت على انخفاض هذه المؤشرات المقلقة ويتمثل أولها بتسجيل اعداد كبيرة من الوفيات في شهريّ شباط وآذار ما زاد من خوف الناس والالتزام بالإجراءات الوقائية وحظر التجول والحجر”. وأضاف: “خاف الناس جدياً مما يجري وجعلها تلتزم بشكل واضح بكل القرارات والتدابير”.

وتابع: “أما السبب الثاني فيعود إلى المناعة الطبيعية نتيجة الإصابة بالفيروس التي بلغت تقريباً 30-40% عند اللبنانيين، وتؤمن هذه النسبة حماية مجتمعية مقبولة في عدم التقاط العدوى. صحيح أننا لم نحقق بعد مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية (70-80%) ولكن بدأ يظهر نوع من المناعة الطبيعية نتيجة الإصابات المرتفعة في الأشهر السابقة”.