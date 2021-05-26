لبنان | ما صحة وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 6:57 مساءً

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الا صحة للأخبار المتداولة عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق.

وجاء في البيان:

“يتم التداول رسالة ومقطع صوتي عبر “واتساب” عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق.

بعد المتابعة تبين أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، لذلك يرجى عدم تداول أو نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح منعاً لإثارة الخوف بين المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة”.

يذكر أن تم تناقل خبر عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق ما أثار الرعب عند المواطنين الذين داقوا ذرعاً من المصائب.