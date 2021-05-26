لبنان | ماكرون للعماد عون: نشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 7:20 مساءً

التقى قائد الجيش العماد جوزف عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وعرض معه آخر التطورات اللبنانية. وفي السياق، أكد ماكرون على أهمية دعم الجيش اللبناني لما في ذلك من استقرار للبنان.

وقال ماكرون: “الأولوية تبقى في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان”.

يذكر ان العماد عون لبّى دعوة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الفرنسية الجنرال Francois LECOINTRE لزيارة فرنسا، وذلك للاطلاع على حاجات الجيش وبحث سبل دعمه في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان وبخاصة على الصعيد الاقتصادي.

والتقى العماد عون فور وصوله نظيره الفرنسي في كلية الدفاع الرسمية حيث أقيمت له مراسم استقبال، ثم عقدا لقاءاً بحثا خلاله وضع الجيش اللبناني والتحديات التي يواجهها.

وكان تشديد من قبل LECOINTRE على ضرورة دعم الجيش في شتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار بالقيام بمهامه العديدة، وعلى كيفية توفير سبل مساعدة العسكريين على تجاوز الوضع الاقتصادي الدقيق.

بعدها التقى العماد عون وزيرة الدفاع السيدة Florence Parly في مكتبها في وزارة الدفاع وشكرها على دعم بلادها المستمر للجيش اللبناني، وقال: “تقف فرنسا دوما الى جانب الجيش اللبناني عبر المساعدات والهبات وبرامج التدريب المشتركة، وتُعتبر احدى أهم الدول الداعمة لنا”.

ولفت الى أن الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة، آيلة للازدياد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي الذي يعاني منه لبنان، والذي قد يزداد سوءا عند رفع الدعم.