لبنان | نقابة مستخدمي وعمال الـ”ميدل ايست”: أيها المسؤولون اتقوا الله!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة “طيران الشرق الأوسط” والشركات التابعة اجتماعا طارئا اليوم ، أكد فيه وقوفه “الى جانب الإتحاد العمالي العام في مسيرته التي إنطلقت بعد أن وصل البلد الى حافة الإنهيار وبعد أن وصل الموظف والعامل الى حافة الفقر وغياب الحلول في ظل إنعدام وجود حكومة تعمل على أنقاذ ما تبقى قبل الإنفجار الإجتماعي والذي إن حصل لا قدر الله لن يبقى تاجر يتحكم بلقمة عيش الناس ولن يستطيع من يتحكم برقاب العباد أن يستمر في غيه”.

وقال في بيان: “بناء على ما تقدم، ندعو الإتحاد العمالي العام الى أخذ زمام المبادرة من أيدي العابثين بحياة المواطن والعامل وأن يبقي إجتماعاته مفتوحة لإتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة فلا كهرباء ولا دواء ولا مواد غذائية يستطيع العامل شراءها لسد إحتياجات عائلته في ظل تضخم وسعر دولار غير محدد وضياع جنى العمر باختفاء مدخرات الناس بالإضافة الى تآكل تعويضاتهم التي لم تعد تكفي لسد رمقهم لعدة أشهر بعد عقود من العمل”.

وختم المجلس التنفيذي: “أيها المسؤولون إتقوا الله لعلنا نستطيع جميعا الخروج من هذه الأزمة ونعيد الوطن بشعبه، بموظفيه وعماله الى بر الأمان حتى لا نسقط جميعا في الهاوية”.