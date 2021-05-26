لبنان | البطريرك الراعي: المطلوب من الحراك أن يتجنّب إزعاج الناس من أجل كسب ثقتهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 4:18 مساءً

أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله، اليوم، وفد حركة نحو الحرية على مباركته ودعمه الحراك منذ الأساس.

وأشار الراعي أن “المطلوب من الحراك من أجل كسب ثقة الناس أن يتجنّب إزعاجهم وأن يمتنع عن قطع الطرقات لمعاقبتهم فالممارسة السياسية المرفوضة يدفع ثمنها الشعب البريء ولا بدّ من اعتماد التظاهر السلمي الحضاري القانوني”.

وشدد الراعي أنه “يجب على الحراك تجنّب أي شيء يُفقد المجتمع اللبناني والدولي الثقة بلبنان لأنّنا نريد كسب الناس وعدم خسارتهم”.