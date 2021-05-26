لبنان | مركز طب العائلة في اوتيل ديو يستقبل المواطنين في المستوصف مقابل بدل رمزي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مركز طب العائلة في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، في بيان، انه في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، يستقبل جميع المواطنين في مستوصفه الذي يقدم رعاية علاجية ووقائية شاملة واستشارات مع متخصصين في مختلف المجالات لجميع الأشخاص وكل الأعمار.

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة الاختصاصات التالية:

– علاج الأمراض المزمنة (داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الربو، انسداد رئوي…)

– علاج المشاكل الطبية الحادة (الحمى، آلام البطن، آلام المفاصل، السعال…)

– علاج الأمراض النفسية

– الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة (اللقاحات وإرشادات لنمط حياة صحي)

– الرعاية الصحية للمرأة (الفحص الروتيني)

– الرعاية الروتينية للطفل واللقاحات

– طب المراهقين

– طب البالغين

– طب الشيخوخة

واشار المركز الى انه يمكن الاستفادة من معاينة طبية عامة مقابل بدل رمزي قيمته 000 10 ل.ل.، وانه لحجز موعد، يرجى الاتصال على 604000-01 مقسم 8191.