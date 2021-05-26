لبنان | مجهول يهدد القاضيين عبود وعويدات بالقتل اذا استمر استدعاء الناشطين العونيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول حمل تهديدا مباشرا بالقتل للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأفراد عائلته، في حال الاستمرار بتوقيف واستدعاء ناشطين في التيار الوطني الحر، على خلفيه الحملة القائمة ضده، وتعليق لافتات، كما انطوى كلام المتصل على عبارات شتم وتهديد لرئيس مجلس القضاء شخصيا.

وتتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق بالأمر، لكشف صاحب الاتصال وتوقيفه.