اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مجهول يهدد القاضيين عبود وعويدات بالقتل اذا استمر استدعاء الناشطين العونيين

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

القضاء

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول حمل تهديدا مباشرا بالقتل للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأفراد عائلته، في حال الاستمرار بتوقيف واستدعاء ناشطين في التيار الوطني الحر، على خلفيه الحملة القائمة ضده، وتعليق لافتات، كما انطوى كلام المتصل على عبارات شتم وتهديد لرئيس مجلس القضاء شخصيا.

وتتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق بالأمر، لكشف صاحب الاتصال وتوقيفه.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا