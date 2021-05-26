اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | دياب: نتفهم حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة… ولكن!

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

حسان دياب

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في بداية جلسة المجلس الاعلى للدفاع ان اللبنانيين “يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة”.

وأضاف:” نحن أمام تحديات كبيرة ونتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا