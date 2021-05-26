لبنان | دياب: نتفهم حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة… ولكن!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في بداية جلسة المجلس الاعلى للدفاع ان اللبنانيين “يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة”.

وأضاف:” نحن أمام تحديات كبيرة ونتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني”.