لبنان | الحالة الصحية لـ”حسن نصرالله” تثير الجدل وسط أنباء عن إصابته بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 ساعات

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 10:46 صباحًا

حالة من الجدل أثارها ظهور أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالته الصحية.

وألقى نصر الله كلمة متلفزة، بمناسبة ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر حسن نصرالله، خلال كلمته، متعباً مرهقاً، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وغابت الحماسة والعنفوان الخطابي الذي عرف عن حسن نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلاً عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي تعتري حسن نصرالله مؤخراً.

وفتح كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باب الجدل بشأن صحة حسن نصرالله، من خلال التغريد عبر وسم ”حسن_نصرالله“، وتبادلوا الظنون والشكوك والترجيحات بشأن الظهور الأخير غير العادي للأمين العام للتنظيم اللبناني.

وقال مغرد باسم ”الشيخ فادي رضا“ معلقاً: ”اللهم اشف سماحة السيد حسن #نصرالله بـ #الشفاء_العاجل بجاه الحبيب المصطفى محمد (ص)“.

وقال مغرد باسم ”صلاح“ معلقاً: ”السيد يبدو مريضاً، إنه يلهث خلال تنفسه ويسعل، ليس عليه الظهور على التلفاز من أجل هذا“.

وقال مغرد باسم ”محمد فارس“ أيضاً: ”سلامة قلبك الله يطول بعمرك سماحة السيد حسن #نصرالله“.

وذهب آخرون إلى التكهن بأن حسن نصرالله قد يكون مصاباً بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال الكاتب والصحفي عباس الضالعي: ”حسن نصرالله مصاب بكورونا ووضعه الصحي غير طبيعي.. لاحظت ذلك من خلال كلمته التي تبث الآن.. حسن يزايد باسم مقاومة فلسطين“.

ونشرت المغردة ”سارة عساف“ مقطعاً من كلمة حسن نصرالله وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: ”كورونا“؟