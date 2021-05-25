لبنان | وزارة الصحة تعلن عن نهار مفتوح بعنوان “ماراثون أسترازينيكا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 8:47 مساءً

‏أعلنت وزارة الصحة العامة عن نهار مفتوح بعنوان “ماراثون أسترازينيكا” وذلك يوم السبت 29_5_2021! من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء في عدد من المراكز المعتمدة، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.

1_ يحق أخذ اللقاح لكل مقيم على الأراضي اللبنانية، من عمر 30 لغاية 65 عاما.

‏2_ في حال كنت مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.

3- في حال لم تكن مسجلا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية : هوية _ جواز سفر _ اخراج قيد فردي،او أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بمساعدتك على التسجيل.