لبنان | حسن ينبّه: تفلت تدريجي في الإجراءات ضد “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن ما يحصل اليوم هو تفلت تدريجي من الإجراءات وهذا خطر وأنا أنبّه المواطنين من إعادة سيناريو تموز 2020.

وقال حسن في حديث تلفزيوني: “الجامعة اللبنانية تجري فحوص كورونا في المطار وهي تجري تحليل لكل فحص لكشف أي مصاب بكورونا المتحور عند وصوله ونحن على تواصل دائم معهم”.

واعتبر أن الإنجاز الذي تحقق أنه في عز الأزمة وصلنا إلى نسبة إشغال 98% من الأسرة ولم يمت أي شخص في البيت ولم نشاهد في لبنان ما شاهدناه في إيطاليا والهند.

وأضاف: “هناك تقارب بين العدد التراكمي للإصابات في لبنان والعدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لكن هناك فرق شاسع في أعداد الوفيات بين الطرفين”.

وأوضح أننا بدأنا أمس بتلقيح الموظفين في القطاع العام وبحلول منتصف تموز سنصل إلى نسبة 70% من المناعة المجتمعية في لبنان.

ولفت إلى أن الحديث عن تهريب اللقاحات أو تسيس توزيعها “سوالف” وإذا حدث أمر مماثل في مركز معين فهذا الامر يدين إدارة المركز ولا يدين وزارة الصحة.

وتابع: “هناك 900 ألف سجلوا على المنصة ولم يتلقوا أي جرعة حتى الآن وسننتهي من تلقيحهم بالجرعة الأولى من “فايزر” بحلول حزيران”. وأردف: “هناك حالة وفاة واحدة لشخص تلقى “أسترازينيكا” قيد الدرس والتحقق أما باقي اللقاحات فهناك 8 حالات يتم التحقق منها”.

وقال: “لمن سجل على المنصة ولم يحضر في موعده عليه إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر”. وتوجه للمواطنين بالقول: “لا تسمحوا لأحد بأن يبتزكم واللقاح سوف يصل إلى الجميع”. وأضاف: “حرام تدفعوا 10 دولار عاللقاح” فاللقاح سيصل إلى الجميع مجاناً “ومش مأخرين”.