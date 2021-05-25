لبنان | روكز: معركة جديدة مطلوبة لحماية التحرير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 10:41 صباحًا

غرّد النائب شامل روكز عبر “تويتر” بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “عيد المقاومة والتحرير فخر لكل اللبنانيين، حكاية عزّ ولحن إباء وامتزاج المداد بالدماء، يوم حفر أبناء هذا الوطن على صخوره مجد لبنان وخلّدت دماؤهم انتصارات وأزهرت وطناً محرراً… اليوم، معركة جديدة مطلوبة لحماية التحرير، وهي التحرر! فلنقاوم بكل ما أوتينا من قوة، لنهزم ما هو اعتى من عدو الخارج، ونواجه من يهدمون الوطن من الداخل… لكن النصر آت، فأعمق الوديان تخلّد أسمى الانتصارات”.

في سياق متصل، وجّه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نشرة توجيهية لعسكريي الامن العام، جاء فيها:

أيها العسكريون

يتميّز عيد التحرير من الاحتلال الاسرائيلي بأنه جامع بين اللبنانيين كافة.

العام 2000 لم يكن تاريخاً عادياً يتراكم مع أرقام السنين، بل كرّسته دماء اللبنانيين ومقاومتهم وصبرهم والتصاقهم بأرضهم، عاماً مفصلياً في تاريخ التحرر، والتأكيد أن الارض لا مساومة عليها، والحق، اذا ما وجِدت الارادة واستخدمت كل الوسائل المتاحة لتعزيزه، يؤخذ ويُستحق.

أيها العسكريون

إن استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة التي غزاها العدو الاسرائيلي منذ العام 1978 شكلت مفاجأة للعالم، حيث استطاع لبنان ان يدحر واقعاً ومفهوماً أن إسرائيل عدوّ لا يُقهر. وقد اثبت الواقع ان مهمة تحرير الارض، شكلت اجماعاً وطنياً، وتكاتفا وايمانا وسعيا مشتركا يتحقق من خلالها المستحيل. فالاحتلال لم يعتدِ او يسيطرعلى ارضنا بهدف الانسحاب منها، بل توخت اهدافه التوسعية ما هو اكبر واشمل. من هنا يأتي كسر قاعدة المستحيل الذي سقطت معه كل قواعد القوّة وترسانة الاسلحة والتقدم التكنولوجي والعقيدة العدوة.

في مثل هذا اليوم من العام 2000، غيّر اللبنانيون اسوأ مستجد عندما حاول العدو عمليا إحياء الاحتلال بكل الوسائل، فسقط هذا المفهوم التوسعي بفعل العزيمة والتصدي والتضحية بالذات والايمان بلبنان، الوطن النهائي لكل ابنائه بطوائفهم وانتماءاتهم.