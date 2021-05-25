لبنان | عبدالله: لتخفيض فاتورة دعم الدواء الى 700 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب بلال عبد الله عبر “تويتر”: “أخطر كارثة ستهدد الأمن الصحي للمواطن، هي حصوله على الرعاية الصحية وتأمين الدواء. مطلوب إجراءات وتدابير سريعة ومدروسة، توائم بين الإمكانات والحاجات وما يتطلبه ذلك من تحديد الأولويات. يجب تخفيض فاتورة الدعم من مليار و200 مليون إلى 700 مليون دولار على الدواء والمستلزمات الطبية الأهم”.

في سياق متصل، صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “في سياق متابعة شح الدواء في الصيدليات، وحرصا على الإسراع في تأمينه، تواصل ثلاث لجان فنية وإدارية ورقابية العمل منذ يوم الجمعة الفائت، على مطابقة الأرقام التي أعلنت من قبل مصرف لبنان والتدقيق في لوائح الفواتير المقدمة من المستوردين والكشف على مخزون الأدوية في المستودعات، حيث شملت الزيارات الميدانية لغاية الآن مستودعات ثمانية مستوردين في مسار سيستكمل تباعا على مجمل المستودعات في الأيام القليلة المقبلة.

ويهدف ذلك إلى إعداد آلية سريعة لصرف الفواتير ترتكز على تحضير لائحة بالأولويات بعد غد الأربعاء، ليصار إلى موافقة المصرف المركزي على صرف مستحقاتها المقدرة بمئة مليون دولار، ما سيفتح المجال لبدء الشركات بتسليم الأدوية المتوفرة في مخازنها بشكل فوري للصيدليات”.