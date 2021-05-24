لبنان | إليكم خريطة تحركات أساتذة المهني تأييداً لإضراب العمالي العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، إلى “أوسع مشاركة في التحركات التي خلص اليها اجتماع هيئة التنسيق مع الاتحاد العمالي العام”.

وجاء في البيان:

“صونا لحقوقنا ومكتسباتنا في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي واعتراضا على ما وصلت إليه هذه الأوضاع، نقدم إليكم لائحة بخريطة هذه التحركات يوم الأربعاء في 26 الحالي، وتتوزع الأنشطة كالآتي:

* الشمال:

– مدينة طرابلس – المدخل الجنوبي امام منتجع البالما، الساعة 8.30 صباحا.

* بيروت:

– مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان – كورنيش النهر، الساعة 11.00 قبل الظهر.

* جبل لبنان:

– عاليه – الساحة المقابلة للسرايا، الساعة 10.00 صباحا.

* الجنوب:

– مدينة النبطية، أمام السرايا، الساعة 10.00 صباحا.

– مدينة صيدا، ساحة البلدية، ساحة النجمة.

* البقاع:

– مدينة زحلة – المنارة، الساعة 10.00 صباحا.

– مدينة بعلبك – مستديرة الجبلي، الساعة 10.00 صباحا.

وأوضح البيان أنه “تزامنا، سيتم تنفيذ إضراب عام وشامل في المدارس والمعاهد الفنية كافة.

ودعت الرابطة “الزملاء الى المزيد من التضامن والعمل الإيجابي صونا لحقوقنا ومكتسباتنا”، وأعلنت أنها “ستبقى مواكبة ومتابعة للتطورات مع المعنيين لاتخاذ الخطوات المناسبة لا سيما في ما يتعلق بالوضع المعيشي”.