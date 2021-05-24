لبنان | وزير المالية: البطاقة التموينية ستكون بالدولار وبقيمة 137 دولاراً للأسرة الواحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​غازي وزني​، في حديث تلفزيوني، ان “حكومة تصريف الاعمال تعاني من صعوبات كبيرة ومن ضمنها امكانية انعقاد ​مجلس الوزراء​، واعداد ​الموازنة​ ومن ثم اقرارها وارسالها، وكل هذه الخطوات تحتاج الى جلسة وزارية”، مشيراً الى ان “ملف ​بطاقة​ الدعم تقع في غاية الاهمية، وانا مع انعقاد مجلس الوزراء واعادة تفعيله لان مفهوم حكومات تصريف الاعمال تاخذ مدى طويل جداً والنظام ال​لبنان​ي يختلف عن الانظمة الاخرى، فنحن قمنا باعداد موازنة بحكومة مستقيلة ونقوم بدراستها بحكومة مستقيلة ايضا”.

وشدد وزني على ان “المسؤولية الاساسية في لبنان تقع على عاتق القوى السياسية والمفروض الاسراع في تشكيل ​الحكومة​، لان حكومة كاملة الصلاحيات تساهم بمكافحة الازمات التي نقع فيها يومياً، واليوم نواجه العديد من التحديات فمثلاً الخارج اي ​المجتمع الدولي​ ينظر الينا كحكومة تصريف اعمال لذلك لا يتم تقديم المساعدات بشكل جدي”، لافتاً الى ان “الحكومة الحالية هي التي تواصلت مع ​صندوق النقد​ ودخلت في مفاوضات معه عبر الخطة التي قدمتها “لازارد” اي التعافي الاقتصادي، والخطة اليوم تعتبر جاهزة للتفاوض بحسب تصريحات ​صندوق النقد الدولي​”.

وكشف وزني عن ان “البطاقة التموينية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي حوالى 80% من الأسر اللبنانية”، مبيناً انه “عارض الدعم لأن المواطن لم يستفد منه مباشرة بل كارتيلات معينة ومن استطاعوا تهريب السلع إلى الخارج”.