لبنان | اللواء خير عرض مع دكاش الوضع الصحي والاستشفائي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير اليوم، رئيس جامعة القديس يوسف، ورئيس مجلس ادارة مستشفى “اوتيل ديو” البروفسور الأب سليم دكاش، وبحثا في الوضع الصحي والاستشفائي في لبنان عموما، وكلية الطب في الجامعة اليسوعية ومستشفى اوتل ديو في شكل خاص، وما آلت اليه الاوضاع الصحية ويخاصة تطور وباء كوفيد – 19.

كما تم الاتفاق على التعاون المشترك بما يخدم المواطنين والقطاعات الصحية والاستشفائية والاكاديمية اضافة الى بحث امكانية استفادة الجامعة والمستشفى من المساعدات التي تقوم الهيئة بتامينها وتوزيعها.