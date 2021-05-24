لبنان | “نقابة الصرافين” تستنكر ما تعرضت له شركة شمس الدين في صور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت نقابة الصرافين في بيان، “الاعتداء المسلح الذي تعرضت له شركة شمس الدين للصيرفة في مدينة صور لصاحبها السيد بلال شمس الدين”.

وناشدت “السلطات القضائية والقوى الأمنية كشف الفاعلين واتخاذ إجراءات متشددة لحماية المهنة من التعديات”.

يشار إلى أنه وفي صباح اليوم، هاجم مسلحونشركة شمس الدين للصيرفة وقاموا بإطلاق النار ومحاولة تكسير وإيذاء الموظفين فتصدى لهم أمن الشركة، حيث أصيب أحد الحراس بجروح، وهرب الفاعلون، فيما تم نقل الجريح الى المستشفى بواسطة سيارة الدفاع المدني اللبناني.

وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت بالتحقيقات بإشراف القضاء المختص.