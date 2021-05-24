لبنان | فرنجية: على عون والحريري أن يجلسا مع بعضهما لساعات وليس لعشر دقائق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 8:00 مساءً

اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان “على رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يجلسا مع بعضهما لساعات وليس لعشر دقائق كل ثلاثة أشهر، وبإمكانهما حينها وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي التوصل الى حل”.

وراى في حديث لصحيفة “النهار”، ان “لحظة اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري كانت لحظة مفصلية في المنطقة ككل ولحظة انتقال البلد من مرحلة الى مرحلة”.

وقال: “نفتخر باننا أصدقاء حقيقيون للرئيس السورب بشار الأسد وانا راسخ بعلاقاتي مع المقاومة وسوريا والحلفاء وأدفع الثمن وغيري يحصل على المكسب ولكن لا أبدّل بل أقتنع بما أؤمن”.

وراى فرنجية، انه “قد أكون الوحيد الذي انتقل من العائلة الى الحزب فيما آخرون انتقلوا من الحزب الى العائلة”.

وفي الشأن الحكومي، اشار الى انه “لم يتواصل معنا أحد وبالتالي لم نطلب ولم نطالب وحين يتم الاتفاق وفق أي صيغة أو معيار نبني على الشيء مقتضاه”.