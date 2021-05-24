لبنان | فرعية اللجان استكملت مناقشة اقتراح قانون انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراحات قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، جلستها الدورية اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: آلان عون، جهاد الصمد، نقولا نحاس، قيصر المعلوف، جورج عقيص، سيزار ابي خليل، فيصل الصايغ، علي درويش ونقولا صحناوي.

وحضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلون عن الوزارات والادارات المعنية.

واستكملت اللجنة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان، واستمعت الى آراء الحاضرين وملاحظاتهم، وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.