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لبنان | انطوان منسى: هنالك حملة ممنهجة لتدمير الإقتصاد اللبناني ومؤسساته المالية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HAFLA انطوان منسى

صدر عن رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HAFLA انطوان منسى البيان التالي:

“في ظل الأزمات المتتالية على الساحة اللبنانية ، لا سيما الأزمة المعيشية والإرتفاع الجنوني للأسعار ، والكلام عن رفع الدعم ، وإختفاء الدواء من الصيدليات وإنقطاع مادة البنزين ، والتقنين في الكهرباء ، والتهريب والإحتكار ، واللعب بلقمة عيش المواطنين .

تأتي جلسة المجلس النيابي مخيبة لآمال اللبنانيين في تأليف حكومة أختصاصيين بعد عشرة أشهر من استقالة الحكومة ، ومبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون .

هل هناك من يأتي بحلول ولو جزئية لوقف الإنهيار والترفع عن المصالح الضيقة ..؟؟

إن المواطن اللبناني وخاصةً في بلاد الإنتشار ينظر بألم كبير لغياب أي خطة لمعالجة الشأن المالي والإقتصادي ، والمضي قدماً في تنفيذ ما يساعد على إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ، المكوّن الرئيسي والعصب الأساسي في الحياة اليومية للشعوب .

والملاحظ أن هنالك حملة ممنهجة لتدمير الإقتصاد اللبناني ومؤسساته المالية بدأً بالمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمّته …

إنها سياسة ذرّ الرماد في العيون ، لصرف الأنظار عن الفشل ، والتغاضي عن حقيقة الأزمة السياسية والتلهّي بالجدل الدستوري العقيم .
بالله عليكم أوقفوا الكلام الذي يهدّم ولنعمل جميعاً على بناء الثقة من جديد .”

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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