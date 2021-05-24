لبنان | انطوان منسى: هنالك حملة ممنهجة لتدمير الإقتصاد اللبناني ومؤسساته المالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

صدر عن رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HAFLA انطوان منسى البيان التالي:

“في ظل الأزمات المتتالية على الساحة اللبنانية ، لا سيما الأزمة المعيشية والإرتفاع الجنوني للأسعار ، والكلام عن رفع الدعم ، وإختفاء الدواء من الصيدليات وإنقطاع مادة البنزين ، والتقنين في الكهرباء ، والتهريب والإحتكار ، واللعب بلقمة عيش المواطنين .

تأتي جلسة المجلس النيابي مخيبة لآمال اللبنانيين في تأليف حكومة أختصاصيين بعد عشرة أشهر من استقالة الحكومة ، ومبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون .

هل هناك من يأتي بحلول ولو جزئية لوقف الإنهيار والترفع عن المصالح الضيقة ..؟؟

إن المواطن اللبناني وخاصةً في بلاد الإنتشار ينظر بألم كبير لغياب أي خطة لمعالجة الشأن المالي والإقتصادي ، والمضي قدماً في تنفيذ ما يساعد على إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ، المكوّن الرئيسي والعصب الأساسي في الحياة اليومية للشعوب .

والملاحظ أن هنالك حملة ممنهجة لتدمير الإقتصاد اللبناني ومؤسساته المالية بدأً بالمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمّته …

إنها سياسة ذرّ الرماد في العيون ، لصرف الأنظار عن الفشل ، والتغاضي عن حقيقة الأزمة السياسية والتلهّي بالجدل الدستوري العقيم .

بالله عليكم أوقفوا الكلام الذي يهدّم ولنعمل جميعاً على بناء الثقة من جديد .”