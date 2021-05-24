لبنان | هارون يوجّه نداء استغاثة: البنج مقطوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 43 ثانية

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 5:06 مساءً

تتوالى الأزمات على لبنان، وجديدها نداء الاستغاثة الذي وجّهه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى المسؤولين عبر “المركزية”، محذراً من وقف إجراء العمليات الجراحيّة على أنواعها وحتى الطارئة منها، بسبب انقطاع أدوية البنج… وناشد المسؤولين الإسراع إلى حل هذه “الكارثة” لإنقاذ المرضى من هذا الخطر المُحدق بحياتهم.

وكشف عن “واقع خطير تعاني منه المستشفيات منذ أسبوع وحتى اليوم، مرشّح للاستمرار أياماً عدة… ويتمثل هذا الواقع في انقطاع أدوية “البنج” Propofol والـEsmeron” ووكيلهما Droguerie de l’Union، مؤكداً أن “بدون هذين النوعين من الدواء يصبح من المستحيل إجراء العمليات الجراحية، لذلك تجد المستشفيات نفسها ملزَمَة بتعليق العمليات… أما في ما خَصّ المخزون المحدود جداً الموجود لديها، فتتركه للعمليات الطارئة”.

ونبّه هارون إلى أنه “في حال طال أمد هذه المعضلة فلن نتمكّن من إجراء كل أنواع العمليات حتى المُلحّة والطارئة”.

وحذّر أن “هذه الحالة خطيرة جداً تتطلب تدخلاً سريعاً من أي مسؤول لحل تلك “الكارثة” فوراً”.