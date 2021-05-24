لبنان | اتحادات نقابات عمالية تؤكد مشاركتها في الإضراب يوم الاربعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

أعلنت اتحادات نقابات عمالية مشاركتها في الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الاربعاء المقبل احتجاجا على الواقع الاقتصادي والمالي والسياسي في لبنان.

فقد أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي، في بيان، انه “تنفيذا للقرار الذي اتخذه الاتحاد العمالي العام باعلان الاضراب العام يوم الاربعاء 26 الحالي، نطلب من عمالنا ومستخدمينا في صيدا والجنوب، وكافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من تأخير تشكيل حكومة تلجم التدهور الحاصل على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية كافة، الى اوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيكون يوم الاربعاء 26 الحالي الساعة العاشرة صباحا في ساحة بلدية صيدا، لنرفع معا الصوت عاليا لرفضنا للواقع الذي اوصلتنا اليه التصرفات غير المسؤولة، وزجت بالبلاد في اتون الهاوية”.

من جهته، اكد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان، دعمه وتأييده ومشاركته للقرار الصادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2021 للاضراب العام يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 “جراء الانهيار المالي والاقتصادي والارتفاع الجنوني للأسعار، مما يجعل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وغيرها تلفظ أنفاسها الأخيرة كبقية القطاعات العامة والخاصة، ما ينذر بتوقف هذه القطاعات عن العمل والإنتاجية وما يعكسه ذلك على جميع العاملين فيها جراء عدم اكتراث المسؤولين والقيمين في الدولة وترك مصيرهم في مهب الريح”.

ودعا الاتحاد جميع العمال والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين الى الإلتزام التام بقرار الاتحاد العمالي العام للاضراب العام والمشاركة الفعالة بالتجمعات التي يحددها “لعل وعسى وقفتهم وصرختهم تحرك ذرة من مشاعر المسؤولين تجاه شعبهم، إذا كان لا يزال لديهم شعور بالمسؤولية تجاه من أمنهم وائتمنهم على مصيره قبل فوات الأوان”.

كما دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جميع العمال والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين الى “التزام ومشاركة ما يقرره الاتحاد العمالي العام بدعوته للاضراب والتجمع، كل حسب سكنه في الأماكن المحددة من قبل الاتحاد والتي أيدها وسيشارك بها اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة جراء ما وصلت إليه البلاد من انهيار مالي واقتصادي يهدد مصير العمال والمستخدمين وديمومة عملهم في مؤسساتهم”.

وأصدرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيانا اثر اجتماع استثنائي لمجلسها التنفيذي، اشارت فيه الى انه “بعد وصول رواتب المستخدمين والعاملين الى حد لا يصلح للعيش الكريم بأدنى مستوياته، مع التذكير بأنهم لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب (قانون 46/2017)، لذلك يؤكد المجلس المشاركة في الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الاربعاء الواقع فيه 26/5/2021”.

وأعلنت النقابة انها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات.

واكدت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، دعمها لمواقف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ومواكبته بأي خطوات تصعيدية يراها مناسبة لتحصيل الحقوق والدفاع عن المكتسبات ولقمة العيش ومقوماتها الاساسية. ودعت الى “الاضراب والتوقف عن العمل وعدم فتح الصناديق في جميع دوائر وفروع ومراكز المؤسسة مع الابقاء على عمل محطات الضخ ومركز الشكاوى والتجمع للانطلاق الى ساحة التحرك، امام مقر الاتحاد العمالي العام للمشاركة في الاعتصام المركزي، المقرر عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.