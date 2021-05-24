لبنان | عويدات يدعي جزائياً على قاضيين بقبض رشاوى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ادعى على قاضيين أثنين، أحدهما يشغل منصبا بارزا في إحدى المحافظات بجرم تلقي رشاوي والتدخل في عمل قضاة آخرين.

وأحال عويدات الادعاء على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي سيعين قاضي تحقيق لاستجواب القاضيين المدعى عليهما، باعتبار أن ملاحقة القضاة جزائيا تخضع لمعايير محددة. وأكد مصدر قضائي أنه في حال قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرات توقيف بحقهما فإن المذكرات لا تنفذ الا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء وتوقيعه عليها شخصيا. وقال إن في حال أصدر قاضي التحقيق قرارا ظنيا يتهمهما رسميا بارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم، فإن محاكمتهما تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي عبود وأعضاؤها هم رؤساء محاكم التمييز في لبنان.