لبنان | بري: مشكلتنا الحكومية 100% داخلية… ولاستشعار خطورة المرحلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 12:20 مساءً

تقدم رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في مناسبة عيد المقاومة والتحرير بتحية الى الـ100 ألف شهيد من شهداء المقاومة الفلسطينيّة وللمعتقلين والأسرى.

وقال بري: “الجغرافيا الفلسطينيّة باتت بحجم الكون ومن يمتلك عزيمة كعزيمة غزّة هو منتصر لا محالة”. وأضاف: “أنا ملزم أمام الله والتاريخ بأن أصارح اللبنانيّين والبعض يتعمّد التفنّن في صناعة الازمات”.

وأوضح انه إذا استمرت الازمات من دون مبادرة سريعة وفورية فإنها ستطيح بلبنان وعلى الجميع استشعار خطورة المرحلة الراهنة.

وطالب بري بتحرير لبنان من حقد الطائفية والمذهبية والاقتناع بأن المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات.

كما طالب بتحرير لبنان من احتلال المُحتكرين للقمة عيش الناس وكلّ ما هو متصل بحياتهم وتحرير أموال المودعين من المصارف بالاضافة الى تحرير القضاء.

وطالب أيضاً الاعتراف بأن مشكلتنا الحكومية الراهنة هي 100 في المئة داخلية ولحكومة تستعيد ثقة العالم بلبنان واحتكموا للدّستور وأنصتوا لوجع الناس.