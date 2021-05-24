لبنان | الدفاع المدني: 186 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:16 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة ، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق حرج في وادي جهنم(عكار).(عدد1).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد112):

* أحراج (عدد2) :

(م.جبل لبنان) (عدد1): (دلهون – شحيم).

* أعشاب (عدد85):

(م.بيروت) (عدد2) : قريطم – الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد26): الجية – الدامور – حي السلم – الكوكودي – الشويفات – عاليه(2) – فيطرون – بقعاتا – كفرسالة – حالات – سد البوشرية – المتن السريع – الحازمية(2) – الرميلة – بمكين – راس الحرف – الصفرا – جديدة – زاروت – السعديات.

وأشجار في : أدما – غرزوز – شحيم.

وإطارات ونفايات في الدورة.

(م.عكار) (عدد6): عمار البيكات – المحمرة – الشيخ طابا – العبودية.

وأشجار في : السويسة(عكار) – حيزوق.

(م.لبنان الشمالي) (عدد12): حامات – البداوي – مجدليا – كفيفان – نخلة – النبي يوشع – مرياطة.

وأشجار : المنية(2) – إهدن – عقبة بكفتين – ضهر العين.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد8): الغازية – صور – الصرفند – برج رحال – طيردبا – جويا – عنقون – الأولي.

(م. النبطية) (عدد10): الحاصباني – بنت جبيل – حبوش – كفرجوز – الفرديس – قلعة شقيف.

وأشجار : النبطية – راشيا الفخار – يارون – بنت جبيل.

(م. البقاع) (عدد16): مجدل عنجر – زحلة(2) – وادي العرائش – عنجر – كسارة – عين الغصين/زحلة – الكرك(2) – حوش الأمراء – جديتا – رياق – الصويري – بر الياس.

وأشجار في : عين زبدة – عنجر.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد5) : برقا – تمنين التحتا.

وأشجار في القصر – بدنايل – مقراق.

* منازل (عدد7): مجدل عنجر – غرزوز – برج حمود – الحمرا – الرويس – عين الرمانة – غرفة عمال في إهدن.

* سيارات (عدد10) : صفير – الشعيتية – القنبر – جعيتا – جويا – صور – الصرفند – دير الزهراني – عبرا – بخعون.

* مؤسسات (عدد3) : داخل مطعم في القبيات وأخر في خلدة – داخل معمل حديد في برج حمود.

* كهرباء (عدد2) : مولّد في سبعل وأخر في أليسار.

* نفايات (عدد2) : الجديدة – مكب في كوسبا.

* مختلف (عدد1) : حصيد من القمح في التل الأخضر /قب الياس.

– نقل وإسعاف (عدد56) :

* حوادث (عدد39): صور – الأشرفية – المنلا – وطى المصيطبة – طريق الجديدة(3) – الدنا – بهمن – الجناح – الحدت(2) – كورنيش المزرعة(2) – الحمرا – قرنايل – أرض جلول – مجدل عنجر – جبيل(2) – البسطة الفوقا(2) – غبالة – المصنع – الأوزاعي – عينطورة – حي السلم – الزيدانية – حارة حريك – طريق المطار – صيدا – زوق مصبح – ساحة ابو شاكر – الشياح – زقاق البلاط – قريطم – جونية – برج البراجنة – اوتوستراد السيد هادي.

* حوادث سير(عدد7) : حارة حريك ومعالجة جريحين في مكان الحادث – نفق شاتيلا ونقل جريح الى المستشفى – حارة حريك ومعالجة مصاب في مكان الحادث – جبيل ونقل جريحة الى المستشفى – طريق عام الحوش/صور ونقل جريح الى المستشفى – حارة حريك معالجة مصاب في مكان الحادث – جسر الرينغ ونقل جريح الى المستشفى.

*مهمات بواسطة الMotoAmbulance(عدد5) : جبيل – صور(2) – جسر الكولا – أوتوستراد الماريوت.

* نقل جثث(عدد5) : من حالات الى المستشفى – إنتشال جثة مواطن فقد في مجرى نهر الجوز/بيت شلالا – إنتشال جثتين من تحت الركام في برج العرب إثر إنهيار جدار دعم داخل بناء قيد الإنشاء ونقل إحدى الجثث الى المستشفى – إنتشال جثة شاب فقد مقابل شاطىء حالات عندما كان يمارس هواية السباحة.

– إغاثة وإنقاذ(عدد11) : إنقاذ ولد من الغرق مقابل شاطىء صور ونقله الى المستشفى – إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطىء صور وتقديم له الإسعافات اللازمة – إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطىء صور ونقله الى المستشفى – سحب زورق سياحي من قعر المياه في طبرجا – إسعاف مصابين وإنقاذهما من الغرق مقابل شاطىء صور – إسعاف غريق على الشاطىء في مستيتا – إنقاذ مواطنين من الغرق مقابل شاطىء السعديات – نقل مصاب الى المستشفى جراء سقوطه عن سطح مبنى في مجدل عنجر – إنقاذ غريقين من المسبح الشعبي في صيدا وإسعاف مصاب – إنقاذ غريق مقابل شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى – إنقاذ سلحفات بحرية ضخمة من داخل شفاط معمل الزهراني الحراري.

– سلامة عامة (عدد5) : المعشوق(صور) – مسيرة من بمريم الى الكحالة – رالي في إده – سباق للسيارات في في عيون السيمان/كفردبيان – سباق للدراجات الهوائية من عمشيت الى شكا.

– خدمات علمة (عدد2) : يحشوش – زحلة.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ72 ساعة الماضية :186 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.