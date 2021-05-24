لبنان | دولار السوق السوداء “طالع طلعتو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

راوح دولار السوق السوداء مكانه، إذ سجّل مستوى 12800 ليرة لبنانية بيع للصراف، و12900 ليرة شراء للدولار الواحد، وهو المستوى عينه الذي أقفل عنده في نهاية الأسبوع.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بالفعل، بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة “صيرفة” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كانت التوقعات سابقاً تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 آلاف ليرة.

وأوضح “المركزي” أنه “استنادا إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة 21 مايو/أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.