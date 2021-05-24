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لبنان | طقس ربيعي اعتيادي خلال الأيام المقبلة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

توقعات الطقس

يؤثر طقس ربيعي معتدل ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم قبل ان تعود وترتفع درجات الحرارة مع طقس ربعي اعتيادي بدءا من الغد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ٢٠٪؜ امطار خفيفة محلية
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة معتدلة احيانا خاصة شمالا ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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