لبنان | طقس ربيعي اعتيادي خلال الأيام المقبلة

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توقعات الطقس
يؤثر طقس ربيعي معتدل ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم قبل ان تعود وترتفع درجات الحرارة مع طقس ربعي اعتيادي بدءا من الغد.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ٢٠٪ امطار خفيفة محلية
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة معتدلة احيانا خاصة شمالا ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.
الاربعاء: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.