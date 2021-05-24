لبنان | محفوض: كل هذا الشواذ موقت ولن يدوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على “تويتر”: “‏بين سياسة أنا أو لا أحد وإلا الانهيار والفوضى. وبين جايي دورك يا سمير، مرورا باستفزازات المخابرات السورية، لا خوف عليك يا لبنان والجمهورية سيعاد ترميمها على أسس الدستور والمؤسسات، وهيمنة ميليشيا إيران ستزول مهما استقوت بسلاحها وكل هذا الشواذ موقت ولن يدوم”.

يذكر أنه أقام فريق من الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في شارع الحمرا احتفالاً علت هتافات تهدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالقتل كما تم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. ونتيجة هذا الأمر كان رد من “القوات اللبنانية” صدر في بيان عن الدائرة الإعلامية.

يذكر أن الخلاف لا يزال مستمراً بين ما تمثله القيادة المنتخبة في أيلول الماضي في الحزب وبين النائب أسعد حردان، الذي اعترض على هذه الإنتخابات ورفض الإعتراف بنتائجها وطلب إبطالها.