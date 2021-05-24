اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مصادر “القوات”: تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

القوات اللبنانية

أكدت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة “الجمهورية” ان عدم تصويت تكتل “الجمهورية القوية” على توصية رئيس مجلس النواب نبيه بري لا علاقة له بموقف أي فريق سياسي آخر من التصويت أو عدمه، فموقف كل فريق له حيثياته وأسبابه ومنطلقاته، وعدم تصويت “القوات” لم يحصل بالتنسيق مع أحد، وهذا الموقف ينسجم مع موقفها الأساسي الداعي الى انتخابات نيابية مبكرة، لأنّ تشكيل اي حكومة لا يشكّل مخرجاً من المأزق الحالي والكارثة المالية المتمادية.

وبالتالي “القوات” لا تراهن على حَض الرئيسين من أجل تأليف حكومة لا ترى فيها مشروعاً إنقاذياً للبلد والناس، بل كل رهانها على إرادة الناس في صناديق الاقتراع.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا