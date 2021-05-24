لبنان | الجبهة المدنية الوطنية: إعادة إنتاج خطاب الحرب اللبنانية خبيث

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 8:56 صباحًا

شددت الجبهة المدنية الوطنية على أن “إعادة إنتاج خطاب الحرب الّلبنانيّة المُدمّرة والاستعراضاتُ الميليشيويّة الخبيثة مرفودَين باستخداماتٍ تهديديّة بالقتل يؤشّرُ إلى أنّ ثمّة من يشعُر بموجب الانتقال إلى مرحلة أعلى من تفكّك الدّولة بشكلها المتبقّي المتهاوي”.

وغردت على “تويتر”، قائلة: “أمّا التّهليلُ لانتصاراتٍ تُستثمرُ في إجنداتٍ إقليميّة تُرفَعُ على مذابح المُقايضةِ والمُفاوضَةِ على قضايا الحقّ والعدْلِ،فيستدعي حكمةً في الثّبات في النّضال من أجل هذه القضايا لكن مع تفويتِ الفرصة على الرّاقصين على أشلاء الشّعوب يتلاقون على التطرّف،ولا يعنيهم الإنسان في عمق حقوقه”.

اضافت: “في الإقليم انسدادُ أفُقٍ كارثيّ، ولُبنان فيه معلّقٌ موجوع، ومنكوبٌ،ونازف تُغتالُ فيه العدالَةُ كلّ يوم،والحقيقةُ كلّ يوم،والحريّات كلّ يوم،وما الاعتداء على مريم سيف وأهلها الكِرام سوى حلقَة من حلَقات القتلِ المتمادي للبنان”، خاتمة: “المعركة قاسية لكنّ التّاريخ يُمهلُ ولا يُهمل، والثّباتُ في النّضال أساسُ أيّ إنقاذ”.