لبنان | اليونيفيل تقدم 65 جهاز أوكسيجين للصليب الأحمر في عدة مناطق جنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قدم مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل، 65 جهاز أوكسيجين Oxygen Concentrator للصليب الأحمر اللبناني – فروع صور، بنت جبيل، تبنين، رميش وشبعا.

تسلم الأجهزة في فرع صور مساعد الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني محمد مكي، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دافيد سكالابرين، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، رؤساء فروع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب الليطاني وعدد من الضباط والجنود الإيطاليين.

ووفقا لدراسة أعدتها اليونيفيل، وزعت الهبة على الشكل الآتي: 15 جهازا لصور، 15 لبنت جبيل، 15 لتبنين، 10 لرميش و10 لشبعا.

ونوه سكالابرين بدور الصليب الأحمر اللبناني وبوقوفه “في الصف الأمامي في مكافحة جائحة كورونا”، وشكره على “تضحياته ورسالتهم الإنسانية في سبيل خدمة الأهالي”.

كما اعتبر ان “المشروع هو ثمرة التعاون الممتاز بين اليونيفيل والسلطات المحلية والصليب الاحمر اللبناني”.

من جهته شكر دبوق لليونيفيل عموما وللكتيبة الإيطالية خصوصا “دعمهم الدائم والمستمر للجنوبيين”، ونوه ب”علاقة الصداقة التاريخية التي تربط بين اليونيفيل والسكان”.

كذلك شكر مكي اليونيفيل على المبادرة، مشيرا الى أهميتها في مكافحة فيروس كورونا.