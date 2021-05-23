لبنان | وفاة شخص غرقاً في مسبح صيدا الشعبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 30 دقيقة

أفادت مصادر طبية في مدينة صيدا، عن وفاة المواطن (محمد د.) إثر غرقه أثناء السباحة، وقد تم نقل جثته الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.

كما شهد المسبح الشعبي لمدينة صيدا عدة حوادث غرق حيث عمل عناصر ​الدفاع المدني​ وعناصر سرية اطفاء ​بلدية صيدا​ على إنقاذ شخصين وسحبهما الى الشاطىء ونقل احدهما الى المستشفى للمعالجة وافيد ان حالته مستقرة.

يشار الى ان المسبح الشعبي لمدينة صيدا شهد اليوم زحمة رواد في عطلة نهاية الاسبوع.