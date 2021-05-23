لبنان | مرتضى: نعمل لتخفيف عبء الحرمان عن أهلنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أعمال مشروع تنفيذ بركتين جبليتين في جرود الهرمل، وذلك في كل من جرود بريصة وكرم شباط.

وألقى مرتضى كلمة أشار فيها الى أن “البركتين تساهمان في ري ما يوازي اثنين وخمسين هكتارا، بتمويل من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية ضمن مشروع “حصاد” الذي يعنى بتنمية المناطق الجبلية”.

وأكد في حضور فاعليات بلدية واختيارية، ان “هذه المشاريع تهدف لتخفيف عبء الحرمان عن كاهل أهلنا في المناطق التي تعتبر بعيدة عن مصدر القرار”. وقال: “في هذا المجال افتتحنا مكتب المشروع الأخضر في مدينة الهرمل، في سبيل تسهيل معاملات أهلنا وتخفيف التعقيدات الإدارية وبعد المسافات عن أبناء المنطقة”.

وأوضح أنه “إضافة لهاتين البركتين، تم انجاز دراسة لبركة في جرود منطقة الكواخ في الهرمل لوضعها على سكة التنفيذ في القريب العاجل”.

وأعلن أن “المشاريع سيتوالى تنفيذها في المناطق الجبلية، كونها تشكل محور الاستراتيجية الزراعية التي أطلقتها الوزارة، والتي تساهم في زيادة المساحات المزروعة والصالحة للزراعة”.