لبنان | دعماً للقضية الفلسطينية… تظاهرة جديدة على الحدود الجنوبية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين
مظاهرات دعما لفلسطين على الحدود اللبنانية - أرشيفية
نظمت هيئة ابناء العرقوب احتفالا لمناسبة انتصار غزة على بوابة مزارع شبعا. وأحرق المتظاهرون العلم الاسرائيلي ورفعوا الاعلام اللبنانية والحزبية.
وبعد محاولة الجيش اللبناني منعهم من الاقتراب من الشريط الحدودي، حصل تدافع واعتداء على سيارة قوات الطوارئ الهندية عبر تكسير زجاج الالية.
وفي الحديث عن الانتصار والتحرير، ذكّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بملف ترسيم الحدود البحرية.