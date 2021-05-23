لبنان | مصلحة أطباء “القوات”: نترك لمحازبينا حرية الخيار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نوهت مصلحة الأطباء في “القوات اللبنانية” في بيان، بـ”إصرار مجلس نقابة أطباء طرابلس على إقامة الانتخابات النقابية في موعدها”.

وأعلنت أنها “غير معنية بلائحة أحزاب السلطة المتحالفة، مع ترك حرية الخيار لمحازبيها ومؤيديها، متمنية عليهم تأييد المرشحين النقابيين بعيدا من أي اعتبارات سياسية”. وبسبب جائحة كورونا، كانت الانتخابات النقابية مؤجلة للتخفيف من الاكتظاظ. وانطلقت صباحاً الانتخابات التكميلية لنقابة أطباء الشمال.

ومن المفترض أن يشارك في الانتخابات 1079 طبيبا سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع من أصل نحو 2500 طبيبا ينتسبون الى النقابة على أن تفتح صناديق الاقتراع عند التاسعة صباحا وتقفل عند الواحدة ظهرا في معرض رشيد كرامي الدولي.

يذكر أن لجنة متابعة التدابير الوقائية أوصت بتأجيل الانتخابات لكافة النقابات في لبنان لمدة أربعة أسابيع لحين التثبت من الواقع الوبائي. على أن تحفز النقابات القيمين على تنظيم الانتخابات تلقي اللقاحات اللازمة.