لبنان | أبو شقرا: التقنين وصل إلى الـ50%… متفائلون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 2:28 مساءً

أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا تبلّغنا من بعض الشركات المستوردة أنه سيكون هناك اجتماع يوم الإثنين وهناك شركات لا تُسلّم البنزين والتقنين وصل إلى الـ50 في المئة وهو ما ينعكس على المواطن.

وقال أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “أصحاب المحطات هم الضحيّة ونحن متفائلون ونقوم باتّصالات عدّة حتّى نصل إلى الحلّ المطلوب والمواطن يعيش في قلق كبير”.

في المقابل، طمأن أبو شقرا سابقاً أن كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الاتفاقيات والعقود.

وأوضح أن “الزحمة على المحطات في الآونة الأخيرة، مردها الشائعات التي تسربت عن رفع الدعم، ما تسبب بحالة من الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا على محطات الوقود التي لم تتمكن أمام ضخامة الطلب على الوقود، من تلبية الحاجات المطلوبة”.

وأعلن أبو شقرا أنه أجرى “اتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعاً أن ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر بدون خطة بديلة”.