لبنان | أحد أفراد عصابة سرقة سيارات بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه نتيجةً لمعلومات توافرت لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة سرقة سيارات في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، ومن خلال الإجراءات الميدانية والاستعلامية تم تحديد هوية أحد أفراد هذه العصابة، ويدعى:

أ. ع. (من مواليد عام 1993، سوري) بتاریخ 12-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة نفّذت دوريات من الشعبة كميناً محكماً في منطقة الشوف نتج عنه توقيف المشتبه به، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بسرقة سيارة من المنطقة المذكورة.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته أدوات تُستخدم في عمليات سرقة السّيارات ورخصة سوق مزوّرة. بالتحقيق معه، اعترف بسرقة عدّة سيّارات من محافظة جبل لبنان ونقلها الى الشمال. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.