لبنان | قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12830 ليرة للشراء و12880 ليرة للبيع، مقابل 12800 ليرة للشراء و12850 ليرة للبيع، أمس.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي الخميس الماضي، عن تحديد سعر صرف بيع الدولار في ما يعرف بـ “منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ 12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار الأمريكي، من دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها حتى الساعة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.