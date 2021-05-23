لبنان | المديرية العامة للنفط: سنؤمن حاجات السوق الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة للنفط، أن “منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت، وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق”.

وأكدت في بيان أنها ستقوم بـ”تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علما بأن باخرة مازوت متوقع وصولها نهاية الأسبوع”.

ومع تفاقم الازمات وعلى كافة القطاعات، لبنان مقبل على أزمة محروقات اعتباراً من الاثنين المقبل.

وكشفت معلومات سابقاً عن أن الشركات المستوردة للنفط تتجه إلى عدم تسليم البنزين والمازوت بسبب رفض مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر.