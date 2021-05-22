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لبنان | في البقاع.. توقيف 5 أشخاص وضبط كميات من الحشيش

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن التحقيقات المتعلقة بضبط كميات من حشيشة الكيف في مرفأ صيدا لا تزال متواصلة، وجديدها أنه وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وبالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، تم توقيف خمسة أشخاص في منطقة البقاع على هذه الخلفية، كذلك تمت مداهمة أرض بور في منطقة رياق في البقاع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف معبأة وموضبة داخل صناديق بالطريقة نفسها المعبأة بها البضاعة التي تم ضبطها في مرفأ صيدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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