لبنان | في البقاع.. توقيف 5 أشخاص وضبط كميات من الحشيش

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن التحقيقات المتعلقة بضبط كميات من حشيشة الكيف في مرفأ صيدا لا تزال متواصلة، وجديدها أنه وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وبالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، تم توقيف خمسة أشخاص في منطقة البقاع على هذه الخلفية، كذلك تمت مداهمة أرض بور في منطقة رياق في البقاع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف معبأة وموضبة داخل صناديق بالطريقة نفسها المعبأة بها البضاعة التي تم ضبطها في مرفأ صيدا.