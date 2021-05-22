لبنان | محاولة خطف فتاة وإطلاق نار.. ماذا جرى امام مطعم “KFC” في طرابلس؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اقدمت سيارتان مجهولتان على تبادل اطلاق النار من مسدسات حربية امام مطعم ال “kfc” عند بولفار طرابلس

وفي التفصيل، لوحظ وجود داخل احدى السيارات شبان يحاولون اجبار فتاة على الصعود الى السيارة بالقوة ولدى محاولة انقاذها حصل تبادل لاطلاق النار بين سيارتين.

مما ادى الى اصابة شخص من التبعية السورية بقدمه عن طريق الخطأ اثناء مروره بالصدفة، لوتم نقله الى مستشفى المظلوم للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة وقد فرت السيارتين الى جهه مجهولة.

وحضرت القوة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.