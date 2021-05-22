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لبنان | حسن ومخزومي يوقعان اتفاقية للحصول على 12000 وحدة من لقاح فايزر

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حمد حسن وفؤاد مخزومي

وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اتفاقية مع “مؤسسة مخزومي” ممثلة بالنائب فؤاد مخزومي، لتأمين اثني عشر ألف وحدة من لقاح فايز عبر وزارة الصحة العامة.

وبموجب الاتفاقية، يسدد النائب مخزومي ثمن اللقاحات عبر تحويل المبلغ الى حساب التبرعات لمكافحة في وزارة المالية لصالح وزارة الصحة لتسدده الوزارة بدورها الى الشركة بسعر اثني عشر دولارا للوحدة، على أن يصل اللقاح على مراحل خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام 2021، ما لم يطرأ أي تعديل من الشركة الموردة. ويعطى اللقاح مجانا، ووفق معايير خطة اللجنة الوطنية، بحيث يجب أن يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا مسبقا عبر المنصة الخاصة بالتلقيح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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