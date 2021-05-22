لبنان | انتخاب مجلس تنفيذي جديد لنقابة مستخدمي وعمّال شركة كهرباء زحلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

انتُخب مجلس تنفيذي جديد لنقابة مستخدمي وعمّال شركة كهرباء زحلة بتاريخ 10 أيار 2021 بحضور ممثلين عن وزارة العمل، حيث عقد الفائزون جلسة خاصة وجرى انتخاب هيئة المكتب للمجلس التنفيذي الجديد على الشكل الآتي:

آلان عون نائباً للرئيس

جورج نصار أميناً للسر

الياس خاطر أميناً للصندوق

ونمر بشارة، إيلي فريحة، روبير حاوي، جان التيني، جوزف قضماني، ميشال سركيس بصفة مستشارين.